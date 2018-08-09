Сирия: российские специалисты провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

Дамаск, 9 августа. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Об этом сообщает глава ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

По словам генерал-майора, примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной обстановки остаются важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирии.

Как рассказал Цыганков, сотрудники ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Рифъат, расположенном в провинции Алеппо. В рамках этой акции были розданы 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонн, пишет «Газета.ру».

С начала процесса урегулирования сирийского конфликта, ЦПВС провел в Сирии 1889 гуманитарных акций, раздав мирным жителям 2888,16 тонн гуманитарного груза. Кроме того, российские военные врачи оказали за последние сутки помощь 66 сирийцам, включая 37 детей.