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Сирия: российские специалисты провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо
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    Сирия: российские специалисты провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

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    Сирия: российские специалисты провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо

    Дамаск, 9 августа. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Об этом сообщает глава ЦПВС генерал-майор Алексей Цыганков.

    По словам генерал-майора, примирение враждующих сторон и нормализация гуманитарной обстановки остаются важнейшими направлениями политического урегулирования конфликта в Сирии.

    Как рассказал Цыганков, сотрудники ЦПВС провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Рифъат, расположенном в провинции Алеппо. В рамках этой акции были розданы 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонн, пишет «Газета.ру»

    С начала процесса урегулирования сирийского конфликта, ЦПВС провел в Сирии 1889 гуманитарных акций, раздав мирным жителям 2888,16 тонн гуманитарного груза. Кроме того, российские военные врачи оказали за последние сутки помощь 66 сирийцам, включая 37 детей.

    Автор: Антон Зарубин
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