Ученые обнаружили в ионосфере гигантскую дыру, опасную для Земли



Вашингтон, 9 августа. Ученые Массачусетского технологического института обнаружили гигантскую брешь в ионосфере Земли. Геофизики считают, что подобные пробелы ослабляют защиту планеты от космического излучения.

Согласно результатам исследований массачусетских ученых, неожиданное резкое повышение температуры стратосферы в ночное время может привести к тому, что в ионосфере образуется брешь.

Причем считалось, что подобные процессы проистекают только в дневное время. Однако ученым удалось зарегистрировать ВСП в ночной ионосфере, сообщает RT.

Автор исследования Хорхе Л. Чау сообщил, что, по их данным, «в ночной ионосфере может образоваться большая дыра». Он подчеркнул, что это имеет огромную важность для составления прогнозов космической погоды.

Российские эксперты также отметили опасность для жителей Земли. В частности, нарушения в ионосфере могут вызвать проблемы со связью и космической техникой.

Ранее, как сообщала «Газета.ру», геологи выделили последние 4200 лет в отдельный период развития планеты Земля. Новую эру, в которую мы живем, ученые назвали мегхалайской.