Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции

Анкара, 9 августа. Свыше десяти человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщает местная пресса.

На месте происшествия ведут работы экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим и выясняя все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, один из пассажиров получил серьезные травмы и был госпитализирован, пишет RT.

Напомним, что в октябре прошлого года в Анталье так же произошло ДТП с участием туристического автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. В той аварии погибли три человек, еще десять получили тяжелые травмы. Причиной аварии стала мокрое после дождей дорожное покрытие. Другое ДТП с автобусом в Турции произошло на юге страны в сентябре того же года.