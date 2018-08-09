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Весь мир
Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
Весь мир
Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
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    Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции

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    Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции

    Анкара, 9 августа. Свыше десяти человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в турецкой Анталье. Об этом сообщает местная пресса.

    На месте происшествия ведут работы экстренные службы, оказывая помощь пострадавшим и выясняя все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, один из пассажиров получил серьезные травмы и был госпитализирован, пишет RT.

    Напомним, что в октябре прошлого года в Анталье так же произошло ДТП с участием туристического автобуса. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус перевернулся. В той аварии погибли три человек, еще десять получили тяжелые травмы. Причиной аварии стала мокрое после дождей дорожное покрытие. Другое ДТП с автобусом в Турции произошло на юге страны в сентябре того же года.

    Автор: Антон Зарубин
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