«Настоящая маниловщина»: в Совфеде отреагировали на планы Порошенко по вступлению Украины в ЕС и НАТО



Киев, 9 августа. Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявления украинского президента Петра Порошенко о намерении внести на рассмотрение Верховной рады поправки в Конституцию относительно намерений о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.

В четверг на своей странице в Facebook Порошенко написал, что «изменения в Конституцию в части закрепления амбиций страны о вступлении Украины в ЕС и НАТО давно назрели». При этом он уточнил, что уже подготовил поправки, которые будут внесены в Конституцию.

Документ Порошенко пообещал передать на рассмотрение Рады с началом нового политического сезона.

Клинцевич выразил мнение, что Порошенко так торопиться с поправками, поскольку вовсе не уверен, что сможет остаться на посту после предстоящих выборов. По мнению сенатора, Рада может принять поправки, «но далеко не факт, что они будут воплощены в реальную практику».

«Планировать что-либо в квазигосударстве, каковым сегодня является Украина, на двадцать лет вперед — настоящая маниловщина. Все настолько шатко и неустойчиво, что никто не знает, каким будет завтрашний день в стране, не говоря уже о долгосрочной перспективе», — заявил Клинцевич.

В 2014 году Украина отказалась от внеблокового статуса государства. Спустя два года Рада приняла дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. До 2020 года Киев должен обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

В июле, как сообщала «Газета.ру», стало известно, что США предоставит Киеву 200 млн долларов в фонды сотрудничества в области безопасности для дополнительного обучения, закупки оборудования и других мероприятий по наращиванию обороноспособности сил Украины.