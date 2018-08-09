Сирия: ПВО авиабазы «Хмеймим» уничтожило запущенный боевиками беспилотник

Дамаск, 9 августа. В сирийской провинции Латакия был уничтожен беспилотник террористов, направлявшийся к российской авиабазе «Хмеймим». Об этом сообщает пресс-служба российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

Как сообщает российское ведомство, беспилотник был обнаружен системой ПВО авибазы. По данным разведки, он был запущен боевиками, удерживающими территорию на севере провинции Латакия.

Штатные зенитные средства «Хмеймима» ликвидировали запущенный террористами дрон-беспилотник на значительном удалении от авиабазы.

«Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», ― отметили в Центре.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что авиабаза «Хмеймим» в начале июля успешно отразила попытку боевиков атаковать ее с помощью беспилотников. Все БПЛА террористов были уничтожены на подлете к аэродрому, урона российская авиабаза не понесла.