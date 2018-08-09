 Робот-волонтер и виртуальная реальность. Что будет в агитационной программе Сергея Собянина? ФАН-ТВ

В столице презентовали агитационную программу Сергея Собянина. Современные технологии дополненной и виртуальной реальности, будки гласности, робот-волонтер — все это будет задействовано в масштабной агитации. Она начнется 13 августа.

Благодаря встречам кандидата с населением, в предвыборную программу вошли более 1,5 тысяч предложений. Свыше 800 просьб и наказов уже реализовано. Действующего мэра поддерживает 152 доверенных лица, они уверены, что альтернативу Сергею Собянину подыскать сложно.

"Мне нравится, что он мужчина. Такой, каким должен быть — немногословный, делающий дело и не ищущий признания. Если говорить о делах, то только что был чемпионат мира по футболу. Мы видели, как влюбился в Москву мир, какие мы стали открытые и счастливые, потому что мы живем в таком потрясающем городе. Как врач я знаю, как изменилась московская медицина, она стала медициной мирового уровня. Детская смертность сейчас у нас ниже, чем в Европе. Если говорить обо мне просто как о человеке, который живет в этом городе, вы не можете представить, какой двор у нас сделали: с тренажерами, детскими площадками, с закрытым стеклянным куполом, где можно играть с детьми в дождь», — объясняет свою позицию врач, телеведущая Елена Малышева.

«Я не вижу у других кандидатов никаких плюсов. Я не вижу действия, все только говорят. Лозунг выдвинуть очень просто, а дела совершать — задача посложнее. Но только поступкам можно доверять», — считает актер театра и кино Максим Аверин.

Для 10 тысяч волонтеров, средний возраст которых 31 год, провели 115 обучающих мероприятий. Именно волонтеры будут главными помощниками действующего мэра. Они выйдут на пикеты в городе, проведут поквартирные обходы и встречи во дворах. Волонтеров можно легко узнать на улицах столицы, они будут в фирменных футболках, с яркими рюкзаками и со значками «Я — волонтер».

«Я решила пойти волонтером в штаб Собянина, потому что я поддерживаю этого кандидата. Я хочу искренне ему помочь, чтобы он и дальше был мэром. Я очень горда, что я его волонтер», — говорит Ангелина Кривцова.

Предвыборная программа будет представлена только в сентябре. До последнего момента волонтеры будут собирать пожелания москвичей, и в программу будут вноситься корректировки.