«Доллар был бы просто выброшен»: в Совфеде предложили «мощный шаг» в ответ на санкции США

Москва, 9 августа. Одним из ответов России на новые санкции США может стать отказ от использования доллара. С таким предложением выступил член Совета Федерации, зампред комитета по науке Игорь Морозов.

По его словам, Россия должна адекватно ответить на новый санкционный пакет. Одним из возможных ответов является отказ от использования американской валюты в рамках таких объединений, как БРИКС, ШОС и ЕАЭС.

«Вот это был бы мощный шаг, когда доллар был бы просто выброшен из оборота и, в первую очередь, в энергетической сфере — это продажа нефти, газа, где Россия доминирует. Тогда это было бы ощутимо», ― приводит слова Морозова РЕН-ТВ.

Напомним, что ранее госдепартамент США объявил о возможном введении новых санкций против России в связи с так называемым «делом Скрипалей». Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начала марта неустановленным веществом, пишет «Газета.ру». Лондон обвинил в произошедшем Москву, однако отказался предъявлять какие-либо доказательства своих слов. Россия все обвинения отвергла, указав на их полную голословность.