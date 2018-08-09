В московском офисе «Открытой России» провели обыск и изъяли пять коробок документов. ФАН-ТВ

«Открытая Россия» — общественное движение, признанное Генпрокуратурой «нежелательным» на территории РФ. В московский офис этой организации 9 августа около двух часов дня пришли сотрудники Следственного комитета с обыском. В то момент в помещении находилась только пресс-секретарь, которая и открыла следователям дверь. В течение двух часов офис был закрыт.

«В половине второго позвонили из офиса, сказали, что пришли сотрудники в масках с автоматами. Соответственно, минут через 20 они зашли внутрь, тут была наш секретарь. Обыск закончился где-то через два часа. Изъяли пять коробок разного старого мерча: старые футболки, старые газеты (в основном предвыборные) и все закончилось», — поясняет координатор «Открытой России» Полина Немировская.

Около пяти коробок вынесли спецслужбы по факту обыска. Как позднее сообщили сотрудники «Открытой России», помимо бумаг и одежды спецслужбы изъяли компьютер.

По данным Следственного комитета РФ, обыск проходил в связи с «делом ЮКОСа». Оно было возбуждено в 2003 году. С тех пор в отношении бывших акционеров и руководителей компании проходят проверки, в том числе, Михаила Ходорковского, являющегося основателем организации «Открытая Россия».