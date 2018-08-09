Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимают «Дом-2»

Москва, 9 августа. На официальном портале правительства Москвы опубликовано распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2».

В распоряжении отмечается, что объекты недвижимого имущества в районе поселка Летова Роща, которые принадлежат компании «ЕТК-Инвест», изымаются для строительства автомобильной дороги Марьино - Саларьево.

Ранее сообщалось, что департамент строительства Москвы предложил собственнику реалити‐шоу «Дом‐2» новый участок взамен изымаемого. Новый участок будет находиться рядом с прежним.

Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2014 года. За время существования телешоу в эфир вышло более пяти тысяч выпусков.