Меню
Общество
Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимают «Дом-2»
Весь мир
Более десяти человек пострадали в ДТП с участием автобуса в Турции
Следующая новость
Загрузка...

    Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимают «Дом-2»

    207

    Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где снимают «Дом-2»

    Москва, 9 августа. На официальном портале правительства Москвы опубликовано распоряжение об изъятии участка, на котором расположена съемочная площадка реалити-шоу «Дом-2».

    В распоряжении отмечается, что объекты недвижимого имущества в районе поселка Летова Роща, которые принадлежат компании «ЕТК-Инвест», изымаются для строительства автомобильной дороги Марьино - Саларьево.

    Ранее сообщалось, что департамент строительства Москвы предложил собственнику реалити‐шоу «Дом‐2» новый участок взамен изымаемого. Новый участок будет находиться рядом с прежним.

    Реалити-шоу «Дом-2» выходит на телеканале ТНТ с 2014 года. За время существования телешоу в эфир вышло более пяти тысяч выпусков.

    Автор: Артем Никулин
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.