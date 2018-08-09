«Энергия, равносильная атомной бомбе»:  режиссер «Вечного зова» рассказал о работе с Дегтяревой​​​​​​​



Москва, 9 августа. Актриса Тамара Дегтярева умерла на 75-м году жизни. Режиссер сериала «Вечный зов» Валерий Усков рассказал о совместной работе с ней.

В четверг стало известно, что на 75-ом году жизни скончалась старейшая актриса Московского театра «Современник» Тамара Дегтярева. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в театре «Современник», у актрисы остановилось сердце на фоне диабета, проблем с сосудами.

Режиссер сериала «Вечный зов» Валерий Усков в интервью «Известиям» выразил сожаление о том, что Дегтярева не была очень популярной, хоть и являлась великой русской актрисой.

«Большое горе для театра и кино. Она была очень скромна внешне в действиях, но у нее внутри скапливалась такая энергия, которая равносильна атомной бомбе», — вспоминает режиссер.

Как сообщала «Газета.ру», о проблемах со здоровьем артистки стало известно несколько лет назад, когда в СМИ появилась информация о срочной госпитализации Тамары Васильевны — тогда же ей ампутировали ногу.

Выпускница ГИТИСа Тамара Дегтярева несколько лет играла в московском Театре юного зрителя, а позже перешла в «Современник», где проработала почти 50 лет.