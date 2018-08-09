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У исполнителя хита Despacito похитили драгоценности на 2 миллиона евро
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    У исполнителя хита Despacito похитили драгоценности на 2 миллиона евро

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    У исполнителя хита Despacito похитили драгоценности на 2 миллиона евро

    Мадрид, 9 августа. У известного пуэрториканского певца и одного из исполнителей хита Despacito Дэдди Янки украли ювелирные украшения на сумму около 2 миллионов евро.

    Исполнитель заявил о случившемся во вторник вечером, 7 августа. Как сообщает газета Provincias, грабитель пробрался в гостиничный номер певца в Валенсии, выдав себя за Янки. Мошенник попросил у сотрудника гостиницы открыть сейф, в котором исполнитель хранил ювелирные драгоценности, и, забрав их, покинул здание.

    Помимо драгоценностей, злоумышленник похитил 2,5 тысячи долларов наличными.

    Исполнитель, обнаружив пропажу, обратился к сотрудникам полиции, которые приступили к расследованию произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер видеонаблюдения, а также проверили личности всех служащих и гостей гостиницы.

    Напомним, клип на песню Янки и Луиса Фонси Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube в августе 2017 года. Видео набрало почти три миллиарда просмотров.

    Автор: Екатерина Кухарева
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