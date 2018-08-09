Йеменские хуситы просят Россию собрать заседание Совбеза ООН после подрыва автобуса с детьми

Саада (Йемен), 9 августа. Лидер революционного комитета йеменских хуситов Мухаммад аль-Хуси призвал Россию, Китай и Францию созвать срочное заседание Совбеза ООН из-за трагедии в городе Саада, где выпущенная коалицией ракета попала в автобус с детьми. Об этом в четверг сообщил подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира».

Аль-Хуси возложил ответственность на коалицию, а также на США и Великобританию, которые предоставляют ей оружие.

Ранее СМИ сообщили, что возглавляемая Саудовской Аравией коалиция, которая поддерживает власти Йемена и борется с мятежниками-хуситами, выпустила ракету по пусковой установке в городе Саада, но случайно подорвала автобус. В результате атаки погибли 50 человек, 77 получили ранения. Большинство погибших были детьми. Удар по Сааде был ответом на ночной обстрел саудовского города Джизан.