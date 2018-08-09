Минское «Динамо» разгромило «Зенит» в домашнем матче Лиги Европы

Минск, 9 августа. Минский клуб «Динамо» обыграл петербургский «Зенит» с разгромным счетом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Игра состоялась на минском стадионе «Динамо». Матч судил греческий арбитр Анастасиос Папапетру.

«Динамо» уже в первом тайме продемонстрировало свое превосходство над петербургской командой. Первый гол в пользу минских футболистов забил Урош Николич на двенадцатой минуте. Затем, на 22-й минуте Владимир Хвашинский почти в упор отправил мяч в ворота Лодыгина. Третий гол на 41-й минуте головой забил Нино Галович, получивший передачу от Николича, исполнявшего угловой.

Во втором тайме «Зениту» не удалось хоть как-то сократить разрыв, зато «Динамо» на 66-й минуте забило уже четвертый мяч – Николич оформил дубль, перехватив мяч в штрафной зоне петербуржцев.

Таким образом, игра завершилась со счетом 4:0 в пользу минского клуба. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.