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Минское «Динамо» разгромило «Зенит» в домашнем матче Лиги Европы
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    Минское «Динамо» разгромило «Зенит» в домашнем матче Лиги Европы

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    Минское «Динамо» разгромило «Зенит» в домашнем матче Лиги Европы

    Минск, 9 августа. Минский клуб «Динамо» обыграл петербургский «Зенит» с разгромным счетом в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0.

    Игра состоялась на минском стадионе «Динамо». Матч судил греческий арбитр Анастасиос Папапетру.

    «Динамо» уже в первом тайме продемонстрировало свое превосходство над петербургской командой. Первый гол в пользу минских футболистов забил Урош Николич на двенадцатой минуте. Затем, на 22-й минуте Владимир Хвашинский  почти в упор отправил мяч в ворота Лодыгина. Третий гол на 41-й минуте головой забил Нино Галович,  получивший передачу от Николича, исполнявшего угловой.

    Во втором тайме «Зениту» не удалось хоть как-то сократить разрыв, зато «Динамо» на 66-й минуте забило уже четвертый мяч – Николич оформил дубль, перехватив мяч в штрафной зоне петербуржцев.

    Таким образом, игра завершилась со счетом 4:0 в пользу минского клуба. Ответный матч пройдет 16 августа в Санкт-Петербурге.

    Автор: Антон Зарубин
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