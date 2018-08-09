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СК Белоруссии освободил проходящих по «делу БелТА» журналистов
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    СК Белоруссии освободил проходящих по «делу БелТА» журналистов

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    СК Белоруссии освободил проходящих по «делу БелТА» журналистов

    Минск, 9 августа. Журналистов белорусского портала Tut.by, которых подозревают в несанкционированном доступе к информации агентства БелТА, освободили из-под стражи. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета Белоруссии.

    По данным ведомства, главный редактор портала Tut.by Марина Золотова активно содействует расследованию, поэтому следователь принял решение не применять меру пресечения в ее отношении. Кроме того, после завершения комплекса неотложных следственных действий принято решение освободить из-под стражи Анну Калтыгину, Галину Уласик, Анну Ермаченок и других лиц которые проходят подозреваемыми по данному уголовному делу.

    Напомним, 8 августа стало известно, что следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту несанкционированного доступа к платным услугам информационного агентства БелТА. Белорусские правоохранители задержали восемь сотрудников СМИ. Среди них оказались главный редактор Tut.by Марина Золотова и редактор Анна Калтыгина, а также журналист БелаПАН Татьяна Коровенкова.

    Автор: Артем Никулин
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