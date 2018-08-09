Борьба за Африку усиливается: эксперт рассказал, как Руанда справится со вспышкой лихорадки Эбола

Москва, 9 августа. Руанда готовится встретить вспышку лихорадки Эбола вслед за соседней Демократической Республикой Конго. Страна может обратиться за помощью к России, учитывая развитие их отношений и опыт РФ в борьбе с лихорадкой. Об этом сообщил доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Николаевич Перенджиев.

Эксперт обратил внимание на неоднозначный момент: вспышки эпидемий в Африке происходят в одних и тех же регионах. Судя по карте, эпицентры расположены в центре материка, где есть леса и возможность оборудовать там лаборатории. Также Перенджиев полагает, что вирус могли завезти на материк. Все это говорит о его искусственном происхождении, что не может не вызывать сочувствие к местным жителям.

«Африканцы становятся заложниками опытов. Я считаю, что это могут быть именно опыты, учения по распространению биологического оружия», — отметил он.

Перенджиев полагает, что Африку запугивают биотерроризмом, нагнетая страх перед Эболой и вытесняя конкурентов из сфер их влияния.

«Таким образом, Африка не сходит с повестки дня. Наоборот, это показывает, что за Африку усиливается борьба, и методы там очень жесткие», — заявил эксперт.

Россия, по мнению эксперта, может оказать существенную помощь в ликвидации вируса, который угрожает не только Африке, но и всему миру. В этом вопросе РФ может скооперироваться с Китаем, поскольку вспышки Эболы зачастую наблюдаются в сферах влияния данного государства, пишет «Слово и дело».

Стоит отметить, что в 2014 году по просьбе правительства Гвинейской Республики Россия разработала вакцину и ввела ее местным жителям.