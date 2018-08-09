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Устроившие бунт в Киеве боевики «Торнадо» пытались сжечь и взорвать полицейских
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    Устроившие бунт в Киеве боевики «Торнадо» пытались сжечь и взорвать полицейских

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    Устроившие бунт в Киеве боевики «Торнадо» пытались сжечь и взорвать полицейских

    Киев, 9 августа. Устроившие бунт в киевском СИЗО боевики из украинской расформированной роты «Торнадо» пытались заживо сжечь сотрудников правоохранительных органов. Об этом в четверг сообщила Генпрокуратура Украины.

    «Заключенные облили сотрудников правоохранительных органов бензином и пытались поджечь, а также бросали самодельные взрывные устройства, начиненные металлическими предметами, в результате чего последними причинены телесные повреждения», — говорится в сообщении.

    Прокуратура также установила, что заключенные действовали по сговору с группой лиц, запугивали иностранного гражданина, а также пытались устроить массовые беспорядки. При обыске камер торнадовцев были обнаружены компьютерная техника, самодельные взрывпакеты и холодное оружие.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Угроза убийства», «Вымогательство» и «Массовые беспорядки».

    Ранее сообщалось, что бывшие бойцы роты «Торнадо» устроили бунт в СИЗО, пытаясь помешать этапированию. Чтобы перевезти заключенных, пришлось задействовать спецназ и нацгвардию.

    Напомним, что рота «Торнадо» прежде входила в состав МВД Украины и воевала в Донбассе. В 2015 году правоохранительные органы задержали нескольких бойцов роты, которые подозреваются в убийствах, пытках, изнасилованиях и похищениях жителей Донбасса. 12 торнадовцев в прошлом году уже получили различные сроки.

    Автор: Антон Соколов
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