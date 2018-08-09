Герасимов обсудил с коллегой из Пакистана перспективы военно-технического сотрудничества

Москва, 9 августа. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел рабочую встречу с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС Пакистана генералом Зубайром Хаятом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Встреча состоялась в четверг в Москве. По данным российского оборонного ведомства, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, а также перспективы взаимодействия в военно-технических областях.

Герасимов поблагодарил Хаята за участие национальных команд в Арми-2018. По словам начальника Генштаба ВС РФ, пакистанские военные показали себя настоящими мастерами.