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Индийский бизнес признал Крым российским
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    Индийский бизнес признал Крым российским

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    Индийский бизнес признал Крым российским

    Москва, 9 августа. Большинство индийских предпринимателей признают Крым российским. Об этом заявил  организатор Дней Индии в России и индийский предприниматель Сэмми Котвани.

    На этих выходных в московском парке Сокольники пройдет 5-й фестиваль «Дни Индии в России», одним из организаторов которого является Котвани. Он рассказал о существующих торгово-экономических связях между Индией и Россией, а также перспективах интеграции индийских фирм в российскую экономику.

    По словам Котвани, он давно и плодотворно работает с Россией и соседними с ней странами.

    «У нас 5 филиалов в России и 5 международных филиалов в СНГ. В прошлом году я открыл офис в Крыму», ― рассказал он в интервью информационному агентству Infox.ru

    Котвани добавил, что большинство индийских предпринимателей признают Крым частью России и охотно открывают свой бизнес на полуострове.

    Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ.

    Автор: Антон Зарубин
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