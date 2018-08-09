Москва, 9 августа. Большинство индийских предпринимателей признают Крым российским. Об этом заявил организатор Дней Индии в России и индийский предприниматель Сэмми Котвани.

На этих выходных в московском парке Сокольники пройдет 5-й фестиваль «Дни Индии в России», одним из организаторов которого является Котвани. Он рассказал о существующих торгово-экономических связях между Индией и Россией, а также перспективах интеграции индийских фирм в российскую экономику.

По словам Котвани, он давно и плодотворно работает с Россией и соседними с ней странами.

«У нас 5 филиалов в России и 5 международных филиалов в СНГ. В прошлом году я открыл офис в Крыму», ― рассказал он в интервью информационному агентству Infox.ru

Котвани добавил, что большинство индийских предпринимателей признают Крым частью России и охотно открывают свой бизнес на полуострове.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ.