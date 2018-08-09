«Всего три дня отработали вместе»: директор «Практики» рассказал о последней встрече с Брусникиным

Москва, 9 августа. Директор театра «Практика» Борис Мездрич признался, что уход из жизни нового худрука Дмитрия Брусникина был совершенно внезапным.

«Только позавчера мы сидели у него дома, обсуждали дела театра, как и что будем делать. Только-только у нас контракт вступил в силу, буквально со вторника, всего три дня отработали вместе», — отметил он.

О своем коллеге Мездрич отозвался как об исключительно положительном и профессиональном человеке, передает News.ru.

Ранее сообщалось о кончине известного актера МХАТа Дмитрия Брусникина, который с мая этого года стал художественным руководителем экспериментального театра «Практика».

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Последние два месяца Брусникин посещал Боткинскую больницу, однако накануне его состояние резко ухудшилось.