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«Всего три дня отработали вместе»: директор «Практики» рассказал о последней встрече с Брусникиным
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    «Всего три дня отработали вместе»: директор «Практики» рассказал о последней встрече с Брусникиным

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    «Всего три дня отработали вместе»: директор «Практики» рассказал о последней встрече с Брусникиным

    Москва, 9 августа. Директор театра «Практика» Борис Мездрич признался, что уход из жизни нового худрука Дмитрия Брусникина был совершенно внезапным.

    «Только позавчера мы сидели у него дома, обсуждали дела театра, как и что будем делать. Только-только у нас контракт вступил в силу, буквально со вторника, всего три дня отработали вместе», — отметил он.

    О своем коллеге Мездрич отозвался как об исключительно положительном и профессиональном человеке, передает News.ru.

    Ранее сообщалось о кончине известного актера МХАТа Дмитрия Брусникина, который с мая этого года стал художественным руководителем экспериментального театра «Практика».

    Как рассказал Федеральному агентству новостей источник, знакомый с ситуацией, причиной смерти актера стала сердечная недостаточность. Последние два месяца Брусникин посещал Боткинскую больницу, однако накануне его состояние резко ухудшилось.

    Автор: Антон Соколов
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