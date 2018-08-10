Сирия, 10 августа. «Спящие ячейки» YPG продолжают террористическую деятельность в Африне. Авиация РФ и САР уничтожила конвой ИГ1 в Эс-Сувейде. САА сбросила листовки с призывами сложить оружие на позиции боевиков в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС САР уничтожили около 70 террористов ИГ в Эс-Сувейде.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: вели перестрелки с боевиками в западной части Алеппо; сбросили листовки на позиции радикалов в Идлибе.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила подпольные ячейки курдов на севере провинции Алеппо.

«Исламское государство»1: противостояло САА на востоке Эс-Сувейды; отбило у SDF**** нефтяную скважину в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила проводить аресты радикалов, выступающих за примирение властями САР, в Идлибе; заявила об уничтожении террориста ИГ на востоке Идлиба.

«Джебхат Тахрир Сурия»: лишилась одного из боевиков при нападении неизвестных на западе Алеппо; попала в засаду «Ан-Нусры»*** в провинции Алеппо.

«Исламская партия Туркестана»: потеряла трех исламистов под огнем САА на севере Хамы.

Курды: понесли потери в результате атаки неизвестных в Дейр-эз-Зоре; признали свою причастность к последним нападениям на ССА** в Африне; заявили об обнаружении тайника ИГ на юго-востоке Дейр-эз-Зора; опубликовали видеозапись с казнью радикала «Файлак Аш-Шам» в Алеппо.

Международная коалиция: сбросила ракеты на город Аш-Шафаа в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

К северо- и к юго-западу от города Алеппо в течение всего дня отмечались вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции. Согласно информации новостного агентства Halab Today TV, обстрелам подверглись укрепрайоны исламистов на окраинах населенных пунктов Харитан и Заммар. Никаких сведений о потерях со стороны джихадистов в живой силе или военной технике до сих пор не поступало.

Во второй половине дня на западе региона начались вооруженные стычки в рядах исламистов. В ходе засады «Ан-Нусры»*** на шоссе М5 были убиты несколько членов группировки «Джебхат Тахрир Сурия». Кроме того, «Тахрир Сурия» понесла потери в результате нападения неизвестных, предположительно, относящихся к числу террористов «Исламского государства». Как заявлял Twitter-канал (RadioAlKul), члены «спящих ячеек» ИГ застрелили отца одного из высокопоставленных полевых командиров формирования. Тем не менее медиа-порталы, подконтрольные ИГИЛ1, пока не подтвердили причастность террористов к нападению.

Тогда как подпольные ячейки курдов, осуществляющих вылазки преимущественно в северо-западной части Алеппо, взяли на себя ответственность за проведение нескольких налетов в Африне. Источники, связанные с Отрядами народной самообороны (YPG), заявили о своих вылазках в районе городов Африн, Шерава и Джандарис, которые привели к гибели порядка пяти протурецких боевиков «Сирийской свободной армии», а также к убийству не менее двух турецких солдат. По данным курдских СМИ, все нападения произошли в первую неделю месяца. Позднее курды также опубликовали видеозапись с убийством одного из джихадистов протурецкого формирования «Файлак Аш-Шам».

Вечером обыски в северной части региона возобновили члены ССА. Военный источник в сети Twitter (opsword) передавал, что боевикам удалось обнаружить две подпольных группы YPG, членов одной из них удалось задержать, другой — частично уничтожить.

Провинция Дейр-эз-Зор

Отряды курдских вооруженных формирований продолжили обследовать ранее захваченные территории на восточном побережье реки Евфрат. Как передавал военный источник в сети Twitter (AfarinMamosta), на юго-востоке провинции «Демократическим силам Сирии»**** (SDF) удалось обнаружить хранилище с вооружением террористов «Исламского государства». Позднее противники возобновили столкновения, в результате чего боевикам террористической группировки удалось отбить у курдских отрядов скважину «Аль-Малях». Об этом заявлял Twitter-канал (DeirEzzor24).

В то же время слабо укрепленные позиции курдов в районе населенного пункта Хаваидж подверглись атаке неизвестных вооруженных людей, по данным некоторых активистов, принадлежавших к числу протестующих местных жителей. По сведениям информационного портала Halab Today TV, в результате развернувшихся перестрелок как минимум три члена «демократических сил» были убиты. Напомним, население Дейр-эз-Зора, вынужденное проживать на территориях, оккупированных курдами, неоднократно устраивало митинги, требуя у SDF прекратить вести антинародную политику. В ответ на это курдские радикалы не раз разгоняли гражданских лиц с применением оружия.

ВВС международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, вновь провели бомбардировки в юго-восточной части провинции в городе Аш-Шафаа, передавал Twitter-канал (DeirEzzor24). Авиаудары американских ВВС пришлись по жилым районам населенного пункта. Данные о жертвах среди мирного населения все еще уточняются.

Провинция Идлиб

На территории Идлиба продолжились задержания радикалов умеренных оппозиционных формирований, готовых пойти на примирение с правительством САР. Как передавал местный военный источник в сети Twitter (24Idlib), исламисты антиправительственного альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» арестовали ряд боевиков в деревнях, расположенных к юго-востоку от административного центра провинции. Это привело к ответным действиям со стороны Сирийской арабской армии (САА), артиллерия которой нанесла удары по военным объектам «Джебхат Ан-Нусры»1 в окрестностях города Хан Шейхун. Кроме того, солдаты правительственных сил сбросили прокламации, призывающие боевиков прекратить сопротивление и принять условия мирной договоренности, предлагаемой властями САР. К вечеру перестрелки также отмечались на западе провинции.

Тем временем силы «Тахрир Аш-Шам» вновь приступили к зачистке подконтрольных им территорий от джихадистов «Исламского государства», действующих подпольно. По заявлению интернет-портала Jisr TV, одного из террористов удалось задержать недалеко от населенного пункта Бариса на востоке Идлиба.

Провинция Хама

В северной части Хамы на протяжении всего дня происходили взаимные обстрелы между силами САР и радикалами исламистских организаций. Как передавал военный источник (RabeaKalawandy) на своей странице в сети Twitter, под огнем правительственных подразделений в районе населенного пункта Аль-Мансура были уничтожены несколько боевиков «Исламской партии Туркестана». Кроме того, под обстрелом оказались позиции джихадистов «Хайат Тахрир Аш-Шам» и «Джейш Аль-Иззы» недалеко от города Аль-Латамина, передавал Twitter-канал (RadioAlKul). Отмечалось, что первыми режим тишины, действующий в северной зоне деэскалации, нарушили радикалы вооруженной оппозиции, в ответ на что военнослужащие САА были вынуждены открыть ответный огонь.

Провинция Эс-Сувейда

В минувшие сутки правительственные силы не прекращали обследовать территории в восточной части Эс-Сувейды в поисках «спящих ячеек» «Исламского государства», причастных к нападению на административный центр провинции в конце прошлого месяца. Информационное агентство Al Masdar News передавало, что в скором времени в регион будут направлены части 42-й бригады САА, которые также примут участие в зачистке районов пустыни Бадия Аш-Шам. В течение дня вооруженные столкновения фиксировались на подступах к населенному пункту Шаннан Аль-Асфар.

Серьезные потери джихадисты террористической группировки ИГ понесли в результате боевых вылетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Согласно сведениям новостного портала SANA News, авиаудары союзной авиации привели к уничтожению порядка 70 радикалов ИГ. Также в результате воздушной атаки союзников террористы лишились нескольких грузовиков с оружием и боеприпасами.

После полудня появилась информация о смерти одного из гражданских лиц, похищенных боевиками ИГ в ходе налета на Эс-Сувейду. Военные источники AMN передавали, что заложник скончался из-за проблем со здоровьем, усугубившихся вследствие длительного заключения.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)