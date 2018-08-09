«Кто контролирует космос, тот контролирует Землю»: в США объяснили создание космических войск

Москва, 9 августа. В 1960-е годы общественность США была заинтересована в изучении космоса, однако в наши дни американцев больше волнует рост социальных пособий. Об этом заявил конгрессмен США от штата Техас Луи Гомерт.

Накануне глава министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что ведомство работает над созданием космических войск по поручению главы Белого дома Дональда Трампа. Глава Минобороны США также добавил, что космические войска будут сформированы к 2020 году, отметив, что идея о создании нового рода войск будет оценена со временем.

По словам Гомерта, Вашингтон просто обязаны взять космос под свой контроль, так как это позволит избежать «шантажа» со стороны Китая и других соперников США.

«Несмотря на фильмы вроде «Чужого», где хозяева космоса — корпорации, я считаю, что мы не можем позволить корпорациям контролировать космос, его должно контролировать государство! Потому что тот, кто контролирует космос, может контролировать планету Земля», — сказал конгрессмен в эфире телеканала Fox News.

Гомерт отметил, что Китай и другие страны запускают свои спутники и другие космические аппараты, что дает им «возможность шантажировать США». По мнению конгрессмена, США должны иметь космические войска, что позволит защищать интересы страны в космосе.

Он также добавил, что в настоящее время американское общество озабоченно не космосом, а размером социальных пособий, поэтому будет трудно убедить американцев в необходимости создания космических войск.