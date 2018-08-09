Ирак откажется от доллара в торговле с Ираном из-за санкций США

Багдад, 9 августа. Власти Ирака намерены отказаться от использования американского доллара в торговле с Ираном из-за санкций, которые наложили США на Тегеран. Об этом заявил официальный представитель иракского правительства Саад аль-Хадиси.

«Санкции скажутся прежде всего на денежных переводах и банковских операциях в долларах США. Стороны не будут использовать доллар», — отметил он.

По словам Аль-Хадиси, правительство будет искать способы снизить влияние санкций на иракский рынок, а также проследит за тем, чтобы они не нанесли ущерб интересам иранским гражданам.

Напомним, что ранее США ввели новые санкции против Ирана, нарушив тем самым условия иранской ядерной сделки. Впрочем, американские союзники не поддержали это решение. Так, например, Турция уже заявила, что не откажется от сотрудничества с Ираном из-за санкций.