Меню
Весь мир
Стадо коров задержало дерзкую угонщицу в США: опубликовано видео
Экономика
Индийский бизнес признал Крым российским
Следующая новость
Загрузка...

    Стадо коров задержало дерзкую угонщицу в США: опубликовано видео

    51

    Стадо коров задержало дерзкую угонщицу в США: опубликовано видео

    Вашингтон, 9 августа. Стадо коров помогло сотрудникам американской полиции задержать угонщицу. Подозреваемая пыталась скрыться от правоохранительных органов в штате Флорида на украденном автомобиле.

    Женщина в ходе погони не справилась с управлением и разбила машину. После этого она выскочила из нее и попыталась скрыться от полиции через поле, где паслось стадо коров, передает агентство Associated Press.

    Происходящее попало на видео, снятое с вертолета шерифа. На кадрах видно, как парнокопытные заинтересовались беглянкой и стали ее преследовать.

    «Большая группа коров преследует ее. Похоже, собираются напасть», — получила полиция сообщение от диспетчера вертолета.

    Правонарушительнице пришлось стремительно убегать от коров, которые в итоге прижали ее к ограде, где она и была задержана полицейскими. Отмечается, что сообщника удалось схватить благодаря полицейской собаке.

    Арестованным предъявили ряд обвинений, в том числе за оказанное сопротивление полиции и хранение наркотических средств.

    О еще одном забавном случае с парнокопытными сообщили в июне. Корова зашла в магазин косметики и бытовой химии, находящийся в селе Михайловка в Приморском крае. Инцидент, произошедший в разгар рабочего дня, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.