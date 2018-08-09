Стадо коров задержало дерзкую угонщицу в США: опубликовано видео

Вашингтон, 9 августа. Стадо коров помогло сотрудникам американской полиции задержать угонщицу. Подозреваемая пыталась скрыться от правоохранительных органов в штате Флорида на украденном автомобиле.

Женщина в ходе погони не справилась с управлением и разбила машину. После этого она выскочила из нее и попыталась скрыться от полиции через поле, где паслось стадо коров, передает агентство Associated Press.

Происходящее попало на видео, снятое с вертолета шерифа. На кадрах видно, как парнокопытные заинтересовались беглянкой и стали ее преследовать.

«Большая группа коров преследует ее. Похоже, собираются напасть», — получила полиция сообщение от диспетчера вертолета.

Правонарушительнице пришлось стремительно убегать от коров, которые в итоге прижали ее к ограде, где она и была задержана полицейскими. Отмечается, что сообщника удалось схватить благодаря полицейской собаке.

Арестованным предъявили ряд обвинений, в том числе за оказанное сопротивление полиции и хранение наркотических средств.

О еще одном забавном случае с парнокопытными сообщили в июне. Корова зашла в магазин косметики и бытовой химии, находящийся в селе Михайловка в Приморском крае. Инцидент, произошедший в разгар рабочего дня, был зафиксирован камерой видеонаблюдения.