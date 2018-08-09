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Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама
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    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

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    Сирия: боевики нарушили режим прекращения огня в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

    Дамаск, 9 августа. За минувшие сутки в сирийских провинциях Латакия и Хама зафиксированы нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии.

    «В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Икко, Сараф, Мортлу, Мамухия и Хармат провинции Латакия», — говорится в сообщении.

    В ведомстве также добавили, что поод обстрелами террористов оказался населенный пункт Зеллакият в провинции Хама, а также окраины города Алеппо.

    Кроме того, представители российского Центра провели гуманитарную акцию в населенном пункте Телль-Рифаат в провинции Алеппо, в ходе которой военные раздали мирным жителям 650 продовольственных наборов общим весом более 2,8 тонны.

    Автор: Артем Никулин
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