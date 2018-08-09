Родители первой леди США стали американцами

Вашингтон, 9 августа. Родители первой леди Соединенных Штатов, супруги американского президента Дональда Трампа Меланьи, уроженцы Словении Виктор и Амалия Кнавс, получили американское гражданство. Об этом сообщила корреспондент телеканала NBC Келли О'Доннелл в своем Twitter.

«Ближайшие родственники со стороны жены (президента США. – Прим. ФАН) родители Меланьи Трамп, теперь граждане США. Сегодня они произнесли клятву в Нью-Йорке», — написала О'Доннелл.

Белый дом, по ее словам, отказался от комментариев.

Родители первой леди США получили статус постоянных жителей государства еще в феврале, об этом сообщил их адвокат. Известие об этом спровоцировало критику в адрес американского президента. Общественность заподозрила родителей супруги главы Белого дома в незаконности приобретения гринкарты.

Ранее неудачное фото сходящей по трапу самолета первой леди породило новую волну слухов о ее двойниках. Пользователи социальных сетей предположили, что президента США в поездках далеко не всегда сопровождает супруга.