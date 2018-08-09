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Адвокат Степаненко сообщил, что артистка планирует отсудить у Петросяна 57% имущества
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    Адвокат Степаненко сообщил, что артистка планирует отсудить у Петросяна 57% имущества

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    Адвокат Степаненко сообщил, что артистка планирует отсудить у Петросяна 57% имущества

    Москва, 9 августа. Российская артистка эстрады Елена Степаненко в ходе бракоразводного процесса намерена получить от своего мужа Евгения Петросяна 57% общего имущества. Об этом сообщил сотрудник адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет ее интересы в суде.

    Юрист отметил, что в СМИ распространяется недостоверная информация о том, что Степаненко якобы пытается отсудить у Петросяна 80% общего имущества, передает радиостанция Business FM.

    «Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%» — сказал юрист.

    Он также добавил, что 7% составляют половину от стоимости имущества, которое Петросян «вывел» из семейного бюджета.

    Ранее стало известно, что в начале июля Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы исковое заявление к Евгению Петросяну о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Петросян и Степаненко находятся в браке более 30 лет. О причине развода официально не сообщается.

    Автор: Артем Никулин
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