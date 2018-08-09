Белоруссия временно ограничит ввоз птицы из двух регионов России

Минск, 9 августа. Власти Белоруссии намерены ввести временные ограничения на ввоз птицы из Марий Эл и Чувашии после выявления там очагов птичьего гриппа. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

В ведомстве отметили, что ограничения затронут ввоз живой птицы, инкубационного яйца, а также мяса птицы и пищевых продуктов переработки куриного яйца. Кроме того, под запретом окажутся пух и перо птицы, охотничьи трофеи, а также дикие и цирковые птицы.

По данным департамента ветеринарного и продовольственного надзора минсельхозпрода Белоруссии, ограничения начнут действовать с 10 августа.

Ранее глава минсельхоза Чувашии Сергей Артамонов сообщил, что в девяти районах республики выявлено 11 очагов птичьего гриппа. В Марий Эл Россельхознадзор обнаружил очаг птичьего гриппа в одном из частных подсобных хозяйств.