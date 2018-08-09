В Совфеде призвали закрыть телеканал «Настоящее время» за несоблюдение российских законов

Москва, 9 августа. В соответствии с российским законодательством телеканал «Настоящее время», который был признан иностранным агентом в 2017 году, должен быть закрыт, а руководители телеканала должны быть привлечены к ответственности. Об этом заявил член Совета Федерации Игорь Морозов.

Телеканал не получил необходимые лицензии от Роскомнадзора и Минкомсвязи, а, значит, не является полноценным СМИ. Несмотря на это, редакция продолжает игнорировать российские законы. Крупные кабельные операторы России не стали заключать с каналом сотрудничество, в итоге он вещает со спутника и через цифровое телевидение.

По мнению Морозова, такая ситуация недопустима и деятельность нарушающего российские законы телеканала необходимо прекратить.

«Здесь мы должны поступать адекватно тому, как в США относятся к российским каналам и радиостанциям (Russia Today, Sputnik и другие. – Прим. ФАН). Причем в США достаточно серьезное наказание за работу в качестве иностранного агента без регистрации в Министерстве юстиции — до 10 лет», — подчеркнул член Совфеда в разговоре с iReactor.

Редакция телеканала расположена в Праге, а треть штата работает на территории России. При этом Конгресс США является одним из источников финансирования. Средства редакции поступают не напрямую, а через Совет управляющих по вопросам вещания.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев заявил, что с телеканалом необходимо поступить «четко по букве закона».