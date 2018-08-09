В Севастополе рассказали об эффекте от открытия Крымского моста

Симферополь, 9 августа. Запуск автомобильного движения по Крымскому мосту привел к ряду позитивных изменений, заявил в четверг спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, открытие моста позволило увеличить товарооборот, снизить расходы на логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и сделать более удобной доставку туристов.

«Севастополь хоть и довольно далеко от Керченского пролива, но мы в полной мере ощутили эффект от открытия движения по Крымскому мосту. Только официально учтенных отдыхающих - уже почти на 16% больше», — отметил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Игорь Титов.

Напомним, что автомобильное движение по Крымскому мосту было открыто 16 мая. Грузовики смогут пересекать Керченский пролив с 1 октября, а железнодорожная часть моста будет открыта в 2019 году.