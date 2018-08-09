«Шок и невосполнимая потеря»: названа причина смерти режиссера Брусникина

Москва, 9 августа. Актер Московского художественного академического театра Дмитрий Брусникин скончался в четверг в возрасте 60 лет. Об этом сообщает пресс-служба МХАТ.

«Его уход — шок и невосполнимая потеря для Художественного театра, Школы-студии МХАТ, многочисленных «брусникинцев», для всего нашего театрального сообщества и каждого, кто знал и любил Дмитрия Владимировича», — говорится в сообщении.

Театр выразил соболезнование супруге артиста Марине Брусникиной и их сыну Филиппу, а также всем его родным и близким.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник, близкий к семье актера, последние два месяца Брусникин лечился от сердечной недостаточности в Боткинской больнице. Врачи отмечали положительную динамику в лечении, а пациент чувствовал себя хорошо. Он не брал себе отпуск, считая, что сможет перебороть болезнь, не оставляя работы. Однако накануне состояние Брусникина резко ухудшилось.

Напомним, что Брусникин был коренным мхатовцем, учеником Олега Ефремова. С мая 2018 года он возглавлял Экспериментальный театральный центр новой драмы «Практика» в Москве. Он также выступал режиссером ряда российских сериалов: «Чехов и К», «Сыщики 2», «Счастье по рецепту» и «МУР есть МУР».