«Бардак и анархия»: эксперт призвал Mail.ru Group прекратить прикрываться критикой законов

Москва, 9 августа. Mail.ru Group и другие социальные сети должны больше уделять внимание тому, что происходит на их площадках и оказывать помощь контролирующим органам, а не вмешиваться в законодательство. Об этом заявил председатель коллегии АНО «Центр Исследований, Сохранения, Поддержки и Развития Евразийства» Юрий Самонкин.

Холдинг Mail.ru Group недавно принял решение выступить против российского законодательства и предложил внести декриминализацию ответственности за лайки и репосты сообщений, которые разжигают ненависть или вражду.

Самонкин напомнил, что все случаи, когда были возбуждены уголовные дела, походили через несколько судебных инстанций, что заведомо исключает вероятность несправедливых решений. Он добавил, что все частные юридические лица, в том чисел владельцы социальных сетей, не имеют права влиять на решения судебного производства, как и на законодательство.

«РКН (Роскомнадзор. – Прим. ФАН) и правоохранители должны пресекать подготовку к самому совершению преступления (…) все то, что с юридической точки зрения попадает под экстремизм», — сказал эксперт в разговоре с NewInform.

Самонкин напомнил, что практика о противодействии экстремизму в Сети существует во многих ведущих странах мира, в то же время как на их территории действуют основные принципы демократии, а общество адекватно реагирует на законы.

«Mail.ru наоборот должен не мешать государству защищать нашу безопасность и интересы, а помогать и поощрять, как это делают другие мессенджеры и социальные сети», — отметил Самонкин.

По его словам, руководство социальной сети должно больше уделять внимание происходящему на их платформе вместо того, чтобы прикрываться критикой законов. Иначе, по мнению Самонкина, в Сети начнется «бардак и какая-то анархия».

Ранее независимый аналитик Иван Аркатов в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что руководству компании стоило бы пересмотреть подход к организации своей работы вместо того, чтобы педалировать принятие того или иного закона.