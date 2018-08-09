Путин отметил роль участников «БалтАртека» в продвижении идей русского мира

Москва, 9 августа. Президент России Владимир Путин в четверг поприветствовал участников молодежного образовательного форума «БалтАртек», который проходит в эти дни в Калининградской области.

Глава государства отметил большую роль, которую играют участники фестиваля в повышении авторитета России и укреплении международных связей.

«Сегодня на калининградской земле собрались талантливые молодые люди — россияне и наши соотечественники из разных стран, стремящиеся внести свой вклад в продвижение идей русского мира, в расширение общего русскоязычного информационного пространства», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, участников форума объединяет забота о будущем России, желание способствовать популяризации русского языка и культуры.

Отметим, что в форуме «БалтАртек» принимают участие 70 стран мира. Меропритие, посвященное науке, экономике и культуре пройдет с 9 по 16 августа.