Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Стамбул, 9 августа. Два самолета столкнулись друг с другом в аэропорту Стамбула. Лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc задел крылом воздушное судно компании Turkish Airlines, которое готовилось к взлету.
В результате происшествия оба самолета получили серьезные повреждения. Как сообщает турецкая газета Hurriyet, на аэродром сразу же выехали пожарные расчеты, однако, судя по всему, возгорания при столкновении не произошло. Сведений о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось о том, что легкомоторный самолет разбился на Аляске. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Согласно данным издания, легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе от горы Денали.
На борту самолета было четверо польских туристов и пилот. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Сотрудники поисково-спасательной службы полагают, что он погиб.
Royal Air Maroc'a ait CN-RGT kuyruk tescilli B788 tipi uçak, AT911 Kazablanka seferi için piste ilerlerken Türk Hava Yolları'na ait TC-JJZ kuyruk tescilli B773ER tipi uçağın APU kısmına çarptı— HavaSosyalMedya ???? (@HavaSosyalMedya) August 9, 2018
Yetkililer derhal olay yerine ulaştı pic.twitter.com/Cu7gZkVKI0