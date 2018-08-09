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Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
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    Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

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    Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула

    Стамбул, 9 августа. Два самолета столкнулись друг с другом в аэропорту Стамбула. Лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc задел крылом воздушное судно компании Turkish Airlines, которое готовилось к взлету.

    В результате происшествия оба самолета получили серьезные повреждения. Как сообщает турецкая газета Hurriyet, на аэродром сразу же выехали пожарные расчеты, однако, судя по всему, возгорания при столкновении не произошло. Сведений о пострадавших не поступало.

    Ранее сообщалось о том, что легкомоторный самолет разбился на Аляске. В результате авиакатастрофы погибли четыре человека. Согласно данным издания, легкомоторный самолет потерпел крушение на юго-западе от горы Денали.

    На борту самолета было четверо польских туристов и пилот. Один человек в настоящее время считается пропавшим без вести. Сотрудники поисково-спасательной службы полагают, что он погиб.

     

    Автор: Антон Соколов
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