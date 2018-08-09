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    США создадут министерство космических сил к 2020 году

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    США создадут министерство космических сил к 2020 году

    Вашингтон, 9 августа. Администрация США планирует к 2020 году сформировать в структуре Пентагона новое министерство космических сил, которое позволит подготовить и укомплектовать новый, шестой вид американских ВС. Об этом заявил вице-президент США Майкл Пенс.

    Во время выступления в Пентагоне, посвященного военной стратегии в космическом пространстве, он рассказал, что американская администрация вскоре предпримет действия по имплементации рекомендаций, представленных в докладе Пентагона.

    «Конгресс должен провести работу по созданию этого нового министерства, которое позволит организовать подготовку и комплектование американских Космических сил», — сказал Пенс.

    Он уточнил, что работа с лидерами Конгресса по данному направлению уже ведется.

    Пенс заявил, что страны «от России до Китая» давно создают вооружение для «ослепления и вывода из строя» американских спутников, добавив, что США «вынуждены реагировать». Он также напомнил о словах американского президента Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты непременно должны доминировать в космическом пространстве.

    Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, поддерживает идею формирования Космического командования ВС, объясняя это тем, что Вашингтону необходимо рассматривать космос как «новый театр военных действий».

    Автор: Екатерина Кухарева
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