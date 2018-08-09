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Политолог предложил России освободить Украину от фашизма в ответ на «истерику» США
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    Политолог предложил России освободить Украину от фашизма в ответ на «истерику» США

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    Политолог предложил России освободить Украину от фашизма в ответ на «истерику» США

    Москва, 9 августа. Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект об очередных санкциях в отношении России. Авторы документа предлагают заблокировать долларовые расчеты российских банков, а также запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом. Кроме того, сенаторы США предлагают признать Россию «государством—спонсором терроризма».

    Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал террористами и лжецами авторов данной инициативы, отметив, что с этими людьми невозможно нормально взаимодействовать.

    «Взбесившиеся от безнаказанности террористы и лжецы, образующие правящий класс США, доказали даже самым тупым: никакое нормальное взаимодействие с ними невозможно», — написал Делягин в своем микроблоге Twitter.

    Кроме того, политолог выразил мнение, что после очередной истерики американских сенаторов Россия должна предпринять шаги по воссоединению со своим индустриальным сердцем, которое согласно плакатам столетней давности расположено в Донбассе.

    «И поставить в повестку дня освобождение Украины от фашизма — конечно, современными методами, а не армейскими», — подчеркнул Делягин.

    Стоит отметить, что реальной целью очередного «пакета санкций» против России является давление на президента США Дональда Трампа в преддверие выборов в конгресс. Еще одной целью новых санкций должно стать давление на власти РФ и граждан России.

     

    Автор: Артем Никулин
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