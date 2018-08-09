Политолог предложил России освободить Украину от фашизма в ответ на «истерику» США

Москва, 9 августа. Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресса США законопроект об очередных санкциях в отношении России. Авторы документа предлагают заблокировать долларовые расчеты российских банков, а также запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом. Кроме того, сенаторы США предлагают признать Россию «государством—спонсором терроризма».

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин назвал террористами и лжецами авторов данной инициативы, отметив, что с этими людьми невозможно нормально взаимодействовать.

«Взбесившиеся от безнаказанности террористы и лжецы, образующие правящий класс США, доказали даже самым тупым: никакое нормальное взаимодействие с ними невозможно», — написал Делягин в своем микроблоге Twitter.

Кроме того, политолог выразил мнение, что после очередной истерики американских сенаторов Россия должна предпринять шаги по воссоединению со своим индустриальным сердцем, которое согласно плакатам столетней давности расположено в Донбассе.

«И поставить в повестку дня освобождение Украины от фашизма — конечно, современными методами, а не армейскими», — подчеркнул Делягин.

Вообще-то после нынешней истерики из США Россия должна воссоединиться со своим индустриальным сердцем (каким он был, по памятным плакатам) еще 100 лет назад) - Донбассом. И поставить в повестку дня освобождение Украины от фашизма - конечно, современными методами, а не армейскими. — Mikhail Delyagin (@delyagin) 9 августа 2018 г.

Стоит отметить, что реальной целью очередного «пакета санкций» против России является давление на президента США Дональда Трампа в преддверие выборов в конгресс. Еще одной целью новых санкций должно стать давление на власти РФ и граждан России.