Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом

Глазго, 9 августа. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по летним видам спорта, который в эти дни проходит в Глазго.

Ефимова преодолела дистанцию в 50 метров за 29,81 секунды. Второе место заняла пловчиха из Великобритании Имоджен Кларк, Третьей финишировала итальянская спортсменка Арианна Кастильони.

К настоящему моменту в копилке Ефимовой четыре награды, которые она завоевала на турнире в Глазго. Ранее Ефимова завоевала две золотые медали в заплывах на 100 и 200 метров брассом, а также одну серебряную в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров.