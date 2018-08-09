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Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом
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    Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом

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    Ефимова завоевала золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров брассом

    Глазго, 9 августа. Россиянка Юлия Ефимова одержала победу на дистанции 50 метров брассом на чемпионате Европы по летним видам спорта, который в эти дни проходит в Глазго.

    Ефимова преодолела дистанцию в 50 метров за 29,81 секунды. Второе место заняла пловчиха из Великобритании Имоджен Кларк, Третьей финишировала итальянская спортсменка Арианна Кастильони.

    К настоящему моменту в копилке Ефимовой четыре награды, которые она завоевала на турнире в Глазго. Ранее Ефимова завоевала две золотые медали в заплывах на 100 и 200 метров брассом, а также одну серебряную в смешанной комбинированной эстафете 4х100 метров.

    Автор: Артем Никулин
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