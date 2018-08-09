Меню
Технологии
Samsung официально представила новый Galaxy Note 9
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    Samsung официально представила новый Galaxy Note 9

    59

    Samsung официально представила новый Galaxy Note 9

    Нью-Йорк, 9 августа. На церемонии в Barclays Center в Нью-Йорке презентовали смартфон Samsung Galaxy Note 9. По словам представителя компании Дрю Блэкорда, новинка может похвастаться самым большим из когда-либо использованных в линейке Note дисплеем — 6,4 дюймов.

    Новейший смартфон оснащен датчиком считывания отпечатка пальца на задней панели, а также стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой, воспроизведением музыки и другими функциями. На нем установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

    Блэкорд отметил, что гаджет имеет самый емкий аккумулятор во всей линейке смартфонов Note — 4000 мА·ч. Аппарат получил чип Exynos 9810, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 512 Гб внутренней памяти. Пользователи смогут увеличить ее до 1 Тб с помощью карты памяти microSD на 512 Гб. Новинка будет выпускаться в корпусах медного, фиолетового и синего цветов.

    Базовая модель со 128 ГБ накопителем обойдется российскому покупателю в 69 990 рублей. За версию с 512 ГБ постоянной флеш-памяти придется заплатить 89 990 рублей.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.