Samsung официально представила новый Galaxy Note 9

Нью-Йорк, 9 августа. На церемонии в Barclays Center в Нью-Йорке презентовали смартфон Samsung Galaxy Note 9. По словам представителя компании Дрю Блэкорда, новинка может похвастаться самым большим из когда-либо использованных в линейке Note дисплеем — 6,4 дюймов.

Новейший смартфон оснащен датчиком считывания отпечатка пальца на задней панели, а также стилусом S-Pen с функцией дистанционного управления камерой, воспроизведением музыки и другими функциями. На нем установлена операционная система Android 8.1 Oreo.

Блэкорд отметил, что гаджет имеет самый емкий аккумулятор во всей линейке смартфонов Note — 4000 мА·ч. Аппарат получил чип Exynos 9810, 6 или 8 Гб оперативной и 128 или 512 Гб внутренней памяти. Пользователи смогут увеличить ее до 1 Тб с помощью карты памяти microSD на 512 Гб. Новинка будет выпускаться в корпусах медного, фиолетового и синего цветов.

Базовая модель со 128 ГБ накопителем обойдется российскому покупателю в 69 990 рублей. За версию с 512 ГБ постоянной флеш-памяти придется заплатить 89 990 рублей.