«Все удивляются»: украинский омбудсмен опубликовала фотографии Сенцова в колонии

Москва, 9 августа. Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова обнародовала фотографии Олега Сенцова, которые она получила от своей российской коллеги Татьяны Москальковой.

«По информации, которую ей передали, Олег активный, ходит смотреть телевизор, читает книги, пишет что-то время от времени. Все, цитирую, удивляются, как он выдерживает, состояние его удовлетворительное», — пишет омбудсмен в Facebook.

Она также отметила, что Сенцов сам дал разрешение на публикацию своих фотографий, поскольку понимал, что «люди о нем волнуются».

Ранее представитель Москальковой заявлял, что состояние объявившего голодовку Сенцова стабильное. Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Его задержали в мае 2014 года. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что ЕСПЧ призвал украинского режиссера прекратить голодовку, а также принять предложенную медиками помощь.