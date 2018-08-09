Автомобиль командира «Правого сектора» расстреляли в тылу ВСУ в Донбассе

Донецк, 9 августа. Неизвестные обстреляли автомобиль командира штурмовой роты радикальной группировки «Правый сектор»1 (запрещенная в РФ экстремистская организация) Дмитрия Коцебайло в Донецкой народной республике.

О случившемся он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Мой автомобиль 2 августа около 20.30 был обстрелян на подъезде к Орловке, со стороны Уманского. По фрагменту пули, найденной в салоне машины, определено, что это калибр — 7,62 мм», — сообщил он.

По словам Коцебайло, всего в автомобиль было три попадания, два из них угодили в пассажирские подголовники.

«Остается открытым вопрос: что это за диверсионная группа, которая так свободно орудует в нашем тылу?» – добавил «правосек».

Напомним, командующий операцией объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев заявлял, что в районе военных действий в Донбассе могут располагаться только Вооруженные силы Украины и другие подразделения, включенные в состав ООС​​​. Решение руководства ООС вывести из Донбасса националистические батальоны привело к вооруженным стычкам между киевскими солдатами и националистическими батальонами.

Ранее в ДНР заявили, что командование ВСУ передает намеренно списанные боеприпасы и горюче-смазочные материалы боевикам радикальной группировки «Правый сектор».

1 Организация запрещена на территории РФ.