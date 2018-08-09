Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить

Москва, 9 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал телеведущего Андрея Малахова, назвав его телепередачи «информационными помоями». Об этом говорится в заявлении Жириновского, распространенного пресс-службой ЛДПР.

Жириновский заявил, что телешоу Малахова «Прямой эфир» является ударом по жителям России. По его словам, Малахов эксплуатирует «низменные и грязные инстинкты человека», которое вызывает у граждан желание посплетничать.

«Не кажется ли вам странным, что канал, существующий на государственные деньги, никак не может отказаться от трансляции информационных и эмоциональных помоев? Да еще в прайм-тайм», — сказал лидер ЛДПР.

Кроме того, Жириновский выразил мнение, что влияние программ Малахова жителей России можно «приравнять к преступлению», передает «ФедералПресс».