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Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить
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    Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить

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    Жириновский назвал «преступлением» телешоу Малахова и призвал их запретить

    Москва, 9 августа. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал телеведущего Андрея Малахова, назвав его телепередачи «информационными помоями». Об этом говорится в заявлении Жириновского, распространенного пресс-службой ЛДПР.

    Жириновский заявил, что телешоу Малахова «Прямой эфир» является ударом по жителям России. По его словам, Малахов эксплуатирует «низменные и грязные инстинкты человека», которое вызывает у граждан желание посплетничать.

    «Не кажется ли вам странным, что канал, существующий на государственные деньги, никак не может отказаться от трансляции информационных и эмоциональных помоев? Да еще в прайм-тайм», — сказал лидер ЛДПР.

    Кроме того, Жириновский выразил мнение, что влияние программ Малахова жителей России можно «приравнять к преступлению», передает «ФедералПресс».

    Автор: Артем Никулин
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