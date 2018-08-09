Сирия, 9 августа. ССА** обнаружила две «спящие ячейки» курдов в северной части Алеппо. Новые вооруженные стычки САА и «Ан-Нусры»*** произошли на западе Идлиба. За последние три недели в САР вернулись 6300 беженцев из Ливана и Иордании, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: продолжают оказывать поддержку силам САР в провинции Эс-Сувейда.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: способствуют возвращению беженцев на территории САР; продолжают проводить обыски в провинции Эс-Сувейда.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): обнаружила «спящие ячейки» курдов в северной части Алеппо.

«Исламское государство»1: противостоит САА в провинции Эс-Сувейда.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам артиллерии САА в западной части Идлиба.

Курды: понесли потери в результате обысков ССА в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

Информационный портал Al Masdar News сообщает о том, что число сирийских беженцев, вернувшихся на родину после пребывания в лагерях для беженцев в Ливане и Иордании за последние три недели, превысило 6300 человек. Военные эксперты полагают, что это связано с укоренными темпами восстановления разрушенных объектов социальной инфраструктуры в освобожденных населенных пунктах Хомса и Дамаска. В настоящий момент ведутся активные работы по реконструкции автомагистралей, мостов, водонапорных башен, линий электропередач, медицинских и образовательных учреждений, заявил руководитель российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Тем временем в зачищенных от боевиков вооруженной оппозиции районах Сирийской Арабской Республики (САР) постепенно налаживается мирная жизнь. Так, по информации военных источников AMN, сирийские художники приступили к созданию памятника культуры в тоннелях, ранее принадлежавших исламистам, в городе Джобар в Восточной Гуте Дамаска. Мастера создают скульптуры местных жителей, которых джихадисты обязали рыть подземные переходы. Напомним, многие сирийцы скончались во время изнурительных работ. Напомним, территории Гуты перешли под контроль САА, после того как все радикалы вооруженной оппозиции были депортированы на север САР.

Провинция Алеппо

После сегодняшних заявлений курдских вооруженных формирований о совершении ряда вылазок в подконтрольных исламистам районах протурецкие боевики приступили к тщательным обыскам. Согласно сведениям интернет-портала Halab Today TV, радикалам «Сирийской свободной армии» (ССА) удалось задержать членов одной из так называемых спящих ячеек Отрядов народной самообороны (YPG) на северо-востоке региона. Исламисты уверены, что подпольная группа YPG несет ответственность за организацию взрывов в районе города Джараблус на границе с Турцией. Более подробная информация пока уточняется.

Между тем Twitter-канал (opsword) заявляет о том, что еще одна ячейка боевиков YPG была обнаружена в Африне в районе населенного пункта Кафр Набу. В результате развернувшихся столкновений три курдских радикала были убиты, остальным удалось бежать. При этом исламистами «свободной армии» было захвачено большое количество штурмовых винтовок и гранат.

Провинция Идлиб

Новые вооруженные столкновения произошли между силами антиправительственных формирований и Сирийской арабской армией (САА) в западной части Идлиба. Агентство новостей Al Masdar News передает, что с целью предупредить готовящуюся вылазку боевиков, артиллерийские дивизионы сил САР открыли огонь по опорным пунктам исламистов в районе города Джиср Аш-Шугур. Под ударом оказались позиции радикалов «Исламской партии Туркестана» и террористического объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам». Кроме того, правительственные войска обстреляли укрепления джихадистов в районе долины Аль-Габ на северо-западе соседней провинции Хама. Напомним, в прошлом месяце джихадисты, базирующиеся на данных территориях, неоднократно предпринимали попытки атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в Латакии.

Тем временем боевики «Джебхат Фатх Аш-Шам»1*** провели новые аресты тех, кто подозревался в попытках мирного урегулирования конфликта с официальным Дамаском. Как передают военные источники AMN, были задержаны десятки людей. Некоторые из попавших под арест попытались оказать сопротивление «Джебхат Ан-Нусре»1, после чего были застрелены.

Провинция Эс-Сувейда

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться в провинции Эс-Сувейда, обследуя территории, в которых скрываются подпольные группы боевиков «Исламского государства». При поддержке российских ВКС подразделения правительственной армии и Национальных сил обороны****** (NDF) продвинулись на 50 километров вглубь района, где действуют разрозненные отряды ИГ1. Это позволило САА объединить части, наступавшие одновременно с двух разных направлений. В настоящее время войска САР ведут ожесточенные бои за несколько последних холмов, находящихся в оккупации боевиков в районе города Аль-Кара. Напомним, многие военные эксперты отмечают, что внезапное появление джихадистов ИГ на данных территориях имеет прямую связь с деятельностью военных США на базе «Ат-Танф» в Хомсе.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)