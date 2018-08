СМИ сообщили о вооруженном столкновении между курдами и силами США в Сирии, в результате дружественного огня пострадал американский морпех. Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Exclusive: The Insider Attack In Syria That The Pentagon Denies Ever Happened» («Эксклюзив: случаи огня по своим в Сирии, которые Пентагон пытается замолчать»), опубликованной порталом Task&Purpose.

Темный субботний вечер в феврале прошлого года. На отдаленном форпосте в Сирии сержант Кэмерон Халкович и капрал Кейн Дауни начинают свой обход, чтобы проверить безопасность периметра.

Их работа заключалась в том, чтобы установить расписание дежурства, контролировать радиосвязь и, самое главное, убедиться в том, что морпехи на посту внимательно следят за признаками появления боевиков ИГ1 (запрещено в РФ), которые к тому времени уже на протяжении нескольких месяцев подвергались артиллерийским обстрелам в провинции Дейр-эз-Зор. Помимо бригады Сил специального назначения, на форпосте также находилась команда хирургов, более дюжины морских пехотинцев и несколько представителей «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерживакемых США.

Но в эту темную зимнюю ночь один из представителей SDF открыл огонь по военнослужащим США и успел выпустить две пули. Это событие стало первым известным случаем открытия дружественного огня во время американской операции Inherent Resolve.

Обычно Пентагон объявляет о том, что в результате «инсайдерской атаки» (открытия огня по своим) были убиты или ранены несколько военнослужащих, но про Халковича, которому выстрелили в ногу два раза, такое объявление не сделали.

Об этом случае стало известно благодаря членам сирийского ополчения, и достоверность информации была подтверждена многочисленными интервью, документами о назначении военных наград и скудными данными, которыми поделился Пентагон. Это также стало общим маленьким секретом среди 1000 морских пехотинцев и матросов подразделения, с которым работал Халкович.

«Нелепо, что морских пехотинцев расстреливают и об этом никто не знает и не слышит, — сказал один из свидетелей инцидента, который говорил на условиях анонимности из страха репрессий. — Меня это просто поражает».

В тот период в Сирии американские артиллеристы успешно наносили удары по позициям ИГИЛ1, а солдаты Специальных сил обучали и поддерживали членов SDF в бою.

Через пять месяцев в Сирии у них выработался определенный распорядок: одна группа морских пехотинцев спала или ела, в то время как другая с пулеметами 50-го калибра, установленными на транспортных средствах, патрулировала пустыню с приборами ночного видения и тепловизорами. Между тем у SDF была своя рутина — они охраняли ворота, которые служили главной точкой входа в военный лагерь.

Морские пехотинцы в основном никак с ними не взаимодействовали, лишь иногда могли поделиться сигаретой. Иногда курды SDF убивали коз и готовили их для своих американских покровителей. Но по причинам, которые до сих пор остаются неясными, отношения начали ухудшаться в начале февраля.

«Произошел один инцидент с парнем из SDF, когда тот начал стрелять из своего АК... Но морской пехотинец каким-то образом поправил ситуацию, и никаких серьезных последствий не было, — сказал анонимный источник. — Тот солдат SDF впоследствии был выгнан с базы. Тогда обстановка была очень напряженная».

После этого всем ненадолго показалось, что угроза дружеского огня исчезла, но новый инцидент произошел через неделю, что иллюстрирует хрупкость партнерских отношений Америки с иностранными военными.

Все началось с радиовызова, который сигнализировал о волнениях у ворот, охраняемых SDF. Халкович и Дауни побежали проверять, в чем было дело. Когда они добрались туда, солдаты SDF сказали морским пехотинцам, что у грузовика за воротами просто были проблемы с двигателем.

Это была ложь, потому что вскоре, по словам источника, в грузовике обнаружили гражданского, который держал мертвого ребенка, «пропитанного кровью». Присмотревшись, морские пехотинцы увидели еще около восьми погибших или раненых гражданских лиц, которым нужна была незамедлительная помощь.

Однако солдаты SDF вступили в конфликт с морпехами и отказались помогать, тем самым нарушая Женевские конвенции, согласно которым запрещено отказывать в медицинской помощи или проявлять какую-либо дискриминацию в оказании медицинской помощи.

«SDF пытались доказать, что нам нельзя помогать им, но мы все равно решили оказать помощь всем, кто в этом нуждался. Они были очень недовольны и даже разгневаны нашим ответом», — говорит источник.

Другой источник, который также говорил на условиях анонимности из страха репрессий, сказал, что группа пострадавших, состоявшая в основном из женщин и детей, была отвергнута солдатами SDF, поскольку они не были курдами.

1 Организация запрещена на территории РФ.