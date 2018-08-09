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Порошенко закрепит в конституции Украины свое стремление в ЕС и НАТО
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    Порошенко закрепит в конституции Украины свое стремление в ЕС и НАТО

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    Порошенко закрепит в конституции Украины свое стремление в ЕС и НАТО

    Киев, 9 августа. Президент Украины Петр Порошенко намерен закрепить в конституции стремление страны присоединиться к Евросоюзу и НАТО. Ожидается, что соответствующий законопроект глава государства внесет на рассмотрение Верховной рады этой осенью.

    «Изменения в конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО давно созрели​​​. Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента вначале нового политического сезона», — пишет Порошенко в Twitter.

    Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Альянс выразил поддержку Украине и заявил о готовности сотрудничать с ней, однако пока не планирует принимать ее в свои ряды.

    По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, НАТО не сможет принять страну еще как минимум десять лет. Этому препятствует высокий уровень коррупции на Украине, а также непрекращающаяся война в Донбассе.

    Автор: Антон Соколов
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