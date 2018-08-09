Порошенко закрепит в конституции Украины свое стремление в ЕС и НАТО

Киев, 9 августа. Президент Украины Петр Порошенко намерен закрепить в конституции стремление страны присоединиться к Евросоюзу и НАТО. Ожидается, что соответствующий законопроект глава государства внесет на рассмотрение Верховной рады этой осенью.

«Изменения в конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Евросоюз и в НАТО давно созрели​​​. Мной подготовлены поправки в основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента вначале нового политического сезона», — пишет Порошенко в Twitter.

Зміни до Конституції в частині закріплення наших амбіцій про вступ України до Європейського Союзу і до НАТО давно назріли. Мною підготовлені поправки до Основного Закону, які подам на розгляд Українського парламенту з початком нового політичного сезону. pic.twitter.com/icU3oihhz3 — Петро Порошенко (@poroshenko) August 9, 2018

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Альянс выразил поддержку Украине и заявил о готовности сотрудничать с ней, однако пока не планирует принимать ее в свои ряды.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, НАТО не сможет принять страну еще как минимум десять лет. Этому препятствует высокий уровень коррупции на Украине, а также непрекращающаяся война в Донбассе.