«Щелкают зубами от зависти»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «притеснениях» крымских татар

Москва, 9 августа. Голословные заявления президента Украины Петра Порошенко о «притеснениях крымских татар» в Крыму прокомментировали в Государственной думе. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, крымские татары испытывают «по-настоящему чуткое отношение к себе» с момента воссоединения полуострова с Россией.

Зампредседателя комитета по делам национальностей обратил внимание на то, что РФ «развивает нашу национальную самобытность», с «уважением относится к нашим традициям, вере».

«Это те факторы, на которые Украина в течение 24 лет в самом прямом смысле плевала и выражала свое презрение», — подчеркнул Бальбек.

Он отметил, что Порошенко лишь продукт антинародной киевской политики, и самого народа (крымских татар) для Киева не существовало.

«Вот и «щелкают зубами» от зависти и злости», — резюмировал Бальбек, передает RT.

Ранее сообщалось, что крымские татары готовы рассказать о ситуации с соблюдением прав человека на полуострове в ООН, чтобы прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему,