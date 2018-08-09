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«Щелкают зубами от зависти»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «притеснениях» крымских татар
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    «Щелкают зубами от зависти»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «притеснениях» крымских татар

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    «Щелкают зубами от зависти»: в Госдуме ответили на слова Порошенко о «притеснениях» крымских татар

    Москва, 9 августа. Голословные заявления президента Украины Петра Порошенко о «притеснениях крымских татар» в Крыму прокомментировали в Государственной думе. По словам депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека, крымские татары испытывают «по-настоящему чуткое отношение к себе» с момента воссоединения полуострова с Россией.

    Зампредседателя комитета по делам национальностей обратил внимание на то, что РФ «развивает нашу национальную самобытность», с «уважением относится к нашим традициям, вере».

    «Это те факторы, на которые Украина в течение 24 лет в самом прямом смысле плевала и выражала свое презрение», — подчеркнул Бальбек.

    Он отметил, что Порошенко лишь продукт антинародной киевской политики, и самого народа (крымских татар) для Киева не существовало. 

    «Вот и «щелкают зубами» от зависти и злости», — резюмировал Бальбек, передает RT.

    Ранее сообщалось, что крымские татары готовы рассказать о ситуации с соблюдением прав человека на полуострове в ООН, чтобы прекратить спекуляции на международных площадках на эту тему,

    Автор: Тимур Румянцев
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