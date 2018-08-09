Авиация и флот ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника в Абхазии и Крыму

Ростов-на-Дону, 9 августа. Истребители 4 армии ВВС и ПВО совместно с корабельными силами Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе учений отработали обнаружение и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне. Об этом сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

Учебно-боевые задачи участники выполнили на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.

«Во взаимодействии с кораблями и авиацией учебно-боевые задачи успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки», — рассказал он.

Ракеты условного противника уничтожили вооружением фрегата «Вышний Волочек». Аналогичную задачу отработал экипаж малого ракетного корабля «Дагестан» в акватории Каспийского моря.

Двусторонние тактические учения проходят по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с 1 по 15 августа. В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и около 600 единиц военной техники.

Напомним, в ходе первого этапа учений истребители объединения ВВС и ПВО сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма.