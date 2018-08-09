Меню
Россия
Авиация и флот ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника в Абхазии и Крыму
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Стамбула
Следующая новость
Загрузка...

    Авиация и флот ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника в Абхазии и Крыму

    48

    Авиация и флот ЮВО уничтожили крылатые ракеты условного противника в Абхазии и Крыму

    Ростов-на-Дону, 9 августа. Истребители 4 армии ВВС и ПВО совместно с корабельными силами Черноморского флота и Каспийской флотилии в ходе учений отработали обнаружение и уничтожение крылатых ракет условного противника в морской зоне. Об этом сообщил глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

    Учебно-боевые задачи участники выполнили на общевойсковых полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Абхазии, Крыма и Кубани.

    «Во взаимодействии с кораблями и авиацией учебно-боевые задачи успешно выполнили радиотехнические подразделения береговых станций разведки», — рассказал он.

    Ракеты условного противника уничтожили вооружением фрегата «Вышний Волочек». Аналогичную задачу отработал экипаж малого ракетного корабля «Дагестан» в акватории Каспийского моря.

    Двусторонние тактические учения проходят по решению командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова с 1 по 15 августа. В них задействованы более 2,5 тысячи военнослужащих и около 600 единиц военной техники.

    Напомним, в ходе первого этапа учений истребители объединения ВВС и ПВО сорвали атаку бомбардировщиков условного противника на стратегически важные объекты Крыма.

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.