Москва, 9 августа. Финская сеть ресторанов быстрого питания Hesburger оказалась в центре скандала из-за использования салфеток, на которых изображена карта России без Крыма. В России расположено 37 ресторанов Hesburger, салфетка без Крыма используются во всех ресторанах.

Российский политолог Евгений Сатановский раскритиковал Hesburger, а также дал урок географии сети финских ресторанов за «сепаратистскую салфетку», передает «Экономика сегодня».

«Нормальное кино. 40 ресторанов вплоть до Камчатки распространяют эту самую салфеточку. Молодцы, бандеровцы. Они не понимают, что они делают», — сказал Сатановский в эфире радиостанции «Вести ФМ».

Политолог отметил, что антироссийская пропаганда не может являться частью успешного бизнеса в России. Кроме того, Сатановский предложил «неравнодушным людям» связаться с компанией Hesburger и высказать свое мнение по данному поводу, своеобразным образом отыгравшись за «сепаратизм» финской компании.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове в марте 2014 года. По итогам референдума большая часть жителей полуострова поддержала возвращение Крыма в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум в Крыму прошел в соответствии со всеми нормами международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах.