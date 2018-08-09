Тактика «Подставь щеку» себя исчерпала: эксперт предложил варианты ответа на санкции США

Москва, 9 августа. Избранная Россией тактика непротивления в вопросе санкционного давления со стороны США себя исчерпала.

Об этом заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов, комментируя новые антироссийские санкции, которые сейчас обсуждаются в США. По его словам, до сих пор Россия давала исключительно политические ответы на экономические санкции США — заявляла протест, обращалась в ООН, требовала доказательств. Теперь же пришло время начать бить по болевым точкам американской экономики.

«Мы достигли неких пределов тактики, которая называлась «подставь левую щеку». Такой формат себя исчерпал. Тем более США начали бороться торговыми методами не только с Россией, но и с Китаем, и с Германией, торговая война последовала даже против ЕС», — отметил Колташов.

В частности, эксперт предлагает запретить российским компаниям пользоваться самолетам Boeing или же установить квоту на использование зарубежных самолетов в гражданской авиации. Кроме того, необходимо разработать отечественную операционную систему, которая станет аналогом Microsoft Windows. Третьим шагом, считает Колташов, должно быть освобождение от американской патентной системы, пишет iReactor.

Ранее сообщалось, что конгресс США подготовил проект новых санкций в связи с делом Скрипалей. Первый пакет санкций будет введен 22 августа, он дублирует уже существующие ограничительные меры. Второй пакет будет введен через три месяца после первого. Он снизит уровень дипломатических отношений между странами, запретит полеты авиакомпании «Аэрофлот» в США и введет практически полный запрет на экспорт американских товаров.