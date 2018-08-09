Губернатор Ульяновской области тратит 150 млн на закрытый проект завода, а здравоохранению не дает ни копейки

Федеральное агентство новостей уже сообщало о катастрофической ситуации, сложившейся с лекарственным обеспечением в Ульяновской области. После публикации центральным аппаратом Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в отношении трех высокопоставленных чиновников, включая министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Рашида Абдуллова и депутата Законодательного собрания региона Игоря Тихонова.

Сейчас следствие продолжается, но само здравоохранение по-прежнему гибнет. Финансирования больниц как не было, так и нет. Денег в медучреждениях осталось только на зарплату, да и то на 8 месяцев. Зато губернатор Ульяновской области Сергей Морозов увеличил чиновничий аппарат за счет создания управления внешних связей и за месяц «спустил» 150 миллионов рублей на непонятные объекты.

На днях арестован министр Рашид Абдуллов. Ранее мы сообщали, что сразу по приезду московских следователей в Ульяновскую область Абдуллов попал в больницу с подозрением на инсульт. Также арестованы депутат Игорь Тихонов и заместитель генерального директора АО «Ульяновскфармация» Евгений Коган. Генеральный директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова находится под домашним арестом.

Однако в самом здравоохранении Ульяновской области ничего не изменилось. Задержанные чиновники за время своей работы полностью разорили больницы региона. На каждой из них висят долги по 70–200 миллионов рублей. Недофинансирование больниц по области составляет порядка двух миллиардов рублей. После ареста обвиняемых в мошенничестве представителей исполнительной власти была выделена небольшая сумма на покупку самых необходимых препаратов, но эта капля в море не спасает медучреждения от гибели.

На данный момент всего две больницы по всей области на 100 процентов снабжены лекарствами — это хоспис и ГУЗ «Ульяновская областная детская клиническая больница». Остальные медучреждения просто на грани закрытия. Самое бедственное положение сейчас в Карсунской районной больнице Ульяновской области. Ее обеспеченность медицинскими препаратами составляет всего 10 процентов от необходимого минимума.

Больница обслуживает 22 727 человек, согласно последней переписи населения. Рассчитана на 115 койко-мест. В медучреждении есть отделения хирургии, терапии, гинекологии, детское, дневной стационар, инфекционный блок и реанимация. До того времени как больница была подведомственной муниципальному образованию, работала она спокойно — без долгов и больших проблем. Как только ее перевели под область — долги стали расти как на дрожжах.

«У нас долги на 75 миллионов рублей, — рассказал источник в больнице. — Из препаратов осталось минимальное количество антибиотиков, немного анальгетиков наркотических — только на экстренные операции. Людям в стационаре приходится самим покупать лекарства, выписанные врачом. Денег на зарплату врачам и медсестрам осталось на 8 месяцев, больше нет».

Дело дошло до абсурда — бригада скорой помощи сбрасывается с зарплаты для покупки препаратов на выезд домой к больным. Иначе оказать помощь невозможно и сам выезд теряет смысл.

Только за 2018 год в арбитражный суд области поступило 73 иска к Карсунской районной больнице, и все до единого — по выплате долгов. В прошлом году таких исков было 52. Зато до 2013 года медучреждение судилось максимум один-два раза в год.

Не лучше дела обстоят с Ульяновской областной больницей — главным учреждением региона. Исков к предприятию меньше, но суммы требуемых долгов в разы больше. Например, ООО «Линкс» из Казани требует более шести миллионов рублей за поставленные медикаменты.

«Так во всей области, — говорит депутат Государственной думы Алексей Куринный, работавший ранее врачом в одной из больниц Ульяновска. — Мы приехали — в одной больнице бензина нет, последний литр остался. Дезинфицирующие средства сами сотрудники больницы покупают. Санитарки свои тряпки приносят».

При этом у области есть деньги на расширение чиновничьего аппарата. Вся страна следила за скандалом, связанным с обнищанием больниц Ульяновска и мошенничеством чиновников в сфере госзакупок медицинских препаратов. Губернатор области Сергей Морозов в это время работал над созданием нового управления в своем аппарате — управления внешних связей. Маленькое подобие МИД в одном отдельно взятом регионе.

Был назначен руководитель управления — Екатерина Сморода, старый проверенный кадр. Давно работает с Морозовым и уже успела многим поруководить, в том числе и социальным развитием. В самом управлении, помимо Екатерины Смороды, еще восемь руководителей. Средняя зарплата чиновников — свыше 50 тысяч рублей, а у руководства — выше 100. Только вот зачем нужно это управление Ульяновской области — никто не знает.

«Деньги в области есть, мы посмотрели: у нас за последний месяц только 150 миллионов выброшены в никуда, — продолжает Куринный. — На очередной якобы инвестиционный проект по созданию пищевого кластера и на китайский цементный завод, проект которого закрыт. Это не учитывая разные мероприятия, празднества, торжества, командировки регулярные заграничные. У нас губернатор по полмесяца в заграничных командировках проводит. Я был у прокурора, попросил выйти в суд и потребовать, чтобы губернатор и правительство выплатили положенные деньги на финансирование по программе госгарантий. Это нарушение федерального законодательства».

То есть губернатор Сергей Морозов считает себя абсолютно неприкосновенной фигурой. Его ближайшие помощники, которые делали карьеру при нем и под его началом — Игорь Тихонов и Рашид Абдуллов, — находятся под следствием, ими занимается центральный аппарат СК РФ. Их обвиняют в крупных аферах, разваливших региональную медицину под носом Морозова. А Сергею Ивановичу все нипочем — он продолжает тратить областные средства на свой аппарат, китайский завод и так далее.

Сразу после задержания подручных Морозов извинялся перед жителями области, говорил, что упустил ситуацию. Однако и не подумал исправить происходящее, бросив все свободные средства на здравоохранение и медицинские препараты. Вместо этого он увеличивает штат чиновников и направляет деньги на китайские цементные заводы.

Тем временем судебные приставы региона начинают арестовывать счета больниц, которые не могут расплатиться с долгами.