Путин поручил проработать вычеты за оказание физкультурно-оздоровительных услуг

Москва, 9 августа. Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов за физкультурно-оздоровительные услуги. Распоряжение главы РФ опубликовано на сайте Кремля.

Соответствующее поручение Путин дал по результатам совместного заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».

«Проработать возможность распространения социальных налоговых вычетов (…) на суммы, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги», — говорится в распоряжении лидера РФ.

Правительство должно изучить данный вопрос до 10 сентября текущего года.

Напомним, социальный налоговый вычет является правом налогоплательщика уменьшить размер облагаемой подоходным налогом заработной платы на сумму определенных затрат. В данное время он касается трат на лечение, обучение или благотворительность.

Ранее президент России подписал закон, устанавливающий ограничение на рост налога на имущество физических лиц.