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Турция и РФ оказываются единомышленниками в болезненных для США вопросах — эксперт
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    Турция и РФ оказываются единомышленниками в болезненных для США вопросах — эксперт

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    Турция и РФ оказываются единомышленниками в болезненных для США вопросах — эксперт

    Санкт-Петербург, 9 августа. Ведущий научный сотрудник Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ, специалист по Турции Алексей Образцов считает, что министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову во время визита в Анкару 13–14 августа есть что обсудить с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

    По словам эксперта, обострение отношений РФ и Турции с США — важная тема для разговора в сложившейся мировой политической ситуации. Образцов указал на то, что Анкара активно лоббирует введение смертной казни в Турции под предлогом наказания педофилов, что очень не нравится США. Тем самым турецкая сторона дает Вашингтону определенные поводы для недовольства.

    Американцам не нравятся и совместные энергетические проекты Турции с Россией, а также расширение сферы закупок вооружений. Турция и РФ оказываются единомышленниками в о многих болезненных для американцев вопросах, обратил внимание Образцов.

    Кроме того, особо раздражает американцев два крупных совместных энергетических проекта Москвы и Анкары, а именно — сооружение первой в Турции атомной электростанции «Аккую» и строительство газопровода «Турецкий поток». 

    «Едва ли перспективы дальнейшего сближения Москвы и Анкары в этих проектах нравятся Штатам», — подчеркнул Образцов.

    Эксперт также напомнил, что США угрожают Турции санкциями в связи с покупкой четырех дивизионов ЗРК С-400 на общую сумму в $2,5 млрд. При этом Турция также интересуется и российскими истребителями. На этом фоне Лаврову есть о чем поговорить с Чавушоглу, резюмировал Образцов, передает издание «Экономика сегодня».

     

    Автор: Тимур Румянцев
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